Италия: в Тоскане проходит фестиваль Пуччини

Понедельник, 05 Август 2019 Италия Италия

Италия: в Тоскане проходит фестиваль Пуччини

До 24 августа в городке Торре-дель-Лаго проходит один из самых известных итальянских оперных фестивалей.

До 24 августа в городке Торре-дель-Лаго, родном городе Джакомо Пуччини, на территории известного курорта Виареджо проходит один из самых известных итальянских оперных фестивалей на сцене открытого летнего театра Гран Театро Джакомо Пуччини.

В программе – музыка, написанная этим знаменитым итальянским композитором: «Девушка с Запада», «Турандот», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Виллисы», пишет euromag.ru.

Впервые фестиваль был проведен в 1930 году по желанию самого великого маэстро.

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