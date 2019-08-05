Италия: в Тоскане проходит фестиваль Пуччини

До 24 августа в городке Торре-дель-Лаго, родном городе Джакомо Пуччини, на территории известного курорта Виареджо проходит один из самых известных итальянских оперных фестивалей на сцене открытого летнего театра Гран Театро Джакомо Пуччини.

В программе – музыка, написанная этим знаменитым итальянским композитором: «Девушка с Запада», «Турандот», «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» и «Виллисы», пишет euromag.ru.

Впервые фестиваль был проведен в 1930 году по желанию самого великого маэстро.