Италия: в Тоскане зафиксировали около 60 подземных толчков

Самый сильный толчок достиг магнитуды 4,5, свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии (INGV).

Колебания земной коры произошли в 30 километрах к северу от Флоренции в районе городков Скарперия-э-Сан-Пьеро и Барберино-ди-Муджелло, административно входящих в состав тосканского центра.

В целях предосторожности государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato остановила движение поездов в регионе. Спустя несколько часов после проверки высокоскоростные поезда, проходящие через Флоренцию, стали возвращаться в график. Остается заблокированным движение региональных поездов на 30-километровом участке к северо-востоку от Флоренции между коммунами Борго-Сан-Лоренцо и Понтассьеве, пишет euromag.ru.

Ночное землетрясение посеяло панику среди местного населения. Многие жители, в том числе из Флоренции, проснувшись от подземных толчков, выбежали на улицу и укрылись в машинах – в ночь на понедельник в Тоскане шел дождь.

Небольшие повреждения получили ряд исторических зданий в затронутых землетрясением коммунах, где местные власти на день отменили занятия в школах. Служба гражданской обороны отчиталась об отсутствии пострадавших в результате стихийного происшествия, разместив в своем Twitter памятку о том, что надо делать и брать с собой в случае землетрясения.