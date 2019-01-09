Италия: в Турине арестованы четыре дома Артуро Видаля

Суровый вердикт за крошечный долг.

У Артуро Видаля проблемы. Суд арестовал имущество футболиста и продаст четыре его дома в Турине с аукциона. Причиной стали долги Видаля, которыми он оброс, когда выступал за «Ювентус», пишет eurosport.ru.

Артуро задолжал туристической компании 17 тысяч евро, позже сумма увеличилась до 19 тысяч. Еще 12 тысяч Артуро выплатит в качестве затрат на судебный процесс.

Marca сообщает, что 24 декабря, через год после открытия дела, Видалю направили последнее предупреждение с описанием последующих действий.