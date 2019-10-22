Италия: в Турине горит объект всемирного наследия ЮНЕСКО

Пожар в комплексе произошел утром в понедельник, 21 октября, передает ANSA.

Возгорание произошло на крыше в здании королевских конюшен, уточняет телеканал «Звезда». К настоящему времени его удалось ликвидировать. По мнению экспертов, зданию причинен значительный ущерб — выгорела и обрушилась часть крыши, несколько комнат пострадали.

По предварительной информации, пострадавших нет, передает iz.ru.

По словам местной полиции, комплекс загорелся из-за поджога, сообщает НСН. На месте ЧП работают следователи и пожарные расчеты.

«Каваллерицца реале» — архитектурный комплекс XVII века. Он считается одним из образцов архитектуры барокко и был включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.