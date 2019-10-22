Италия: в Турине горит объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Архитектурный комплекс XVII века «Каваллерицца реале», входящий в список ЮНЕСКО, загорелся в центре Турина в Италии.
Пожар в комплексе произошел утром в понедельник, 21 октября, передает ANSA.
Возгорание произошло на крыше в здании королевских конюшен, уточняет телеканал «Звезда». К настоящему времени его удалось ликвидировать. По мнению экспертов, зданию причинен значительный ущерб — выгорела и обрушилась часть крыши, несколько комнат пострадали.
По предварительной информации, пострадавших нет, передает iz.ru.
По словам местной полиции, комплекс загорелся из-за поджога, сообщает НСН. На месте ЧП работают следователи и пожарные расчеты.
«Каваллерицца реале» — архитектурный комплекс XVII века. Он считается одним из образцов архитектуры барокко и был включен в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО.