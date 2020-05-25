Италия: в Ватикане откроют музеи для посещений с 1 июня

Об этом 23 мая сообщает администрация музеев.

Указывается, что так же, как и итальянские музеи, учреждения Ватикана будут предпринимать меры по социальному дистанцированию и соблюдению гигиенических норм. В качестве таковых на входе в музеи у посетителей будет измеряться температура тела и в случае, если она окажется выше 37,5 градуса, посетитель не сможет посетить учреждение.

Кроме этого, посетители должны обязательно носить защитные маски и соблюдать при посещении расстояние между друг другом как минимум в один метр, а на территориях музеев будут дежурить медицинские работники, пишет regnum.ru.

Также известно, что билет в музеи можно будет приобрести только онлайн, и посещать их можно будет только в указанный на билете интервал времени, и при опоздании более чем на 15 минут — в музей могут не допустить, а деньги за билет не будут возвращены.

Помимо этого, уточняется, что теперь график работы музеев Ватикана будет продлен, теперь их можно будет посетить с понедельника по четверг с 10:00 до 20:00, а в пятницу и субботу — до 22:00, против прежнего режима с 9:00 до 18:00.