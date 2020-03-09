Италия: в Ватикане сообщили о закрытии музеев из-за коронавируса

Об этом 8 марта сообщила служба печати Святого престола.

Отмечается, что данное решение было принято в соответствии с распоряжением итальянских властей по противодействию распространения коронавируса, пишет regnum.ru.

«Приняты меры по недопущению распространения коронавируса нового типа, которые включают закрытие в целях предосторожности до 3 апреля ватиканских музеев, управления по раскопкам, музеев папских вилл и музейных центров при папских базиликах», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в ведомстве сообщили об единственном случае заражения коронавирусом в Ватикане, который был выявлен у туриста, обратившегося в местное медицинское учреждение. Пять человек, с которыми контактировал больной, были помещены в карантин.