Италия: в Венеции достали из Гранд-канала 400 кг мусора

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции достали из Гранд-канала 400 кг мусора

В Венеции "подводные гондольеры" достали из Гранд-канала 400 кг мусора.

Операция с погружением в воды венецианского Гранд-канала позволила освободить его от 400 килограммов мусора, среди которого оказались кухонная плита, магнитофон и вентилятор, рассказали РИА Новости в мэрии итальянского города.

В очистке одной их главных водных артерий Венеции приняли участие восемь добровольцев, в обычное время работающих гондольерами, пишет РИА Новости.

"Они члены ассоциации гондольеров, но в свободное время увлекаются погружениями. Эта операция начинает вторую фазу инициатив. В ходе пяти погружений с февраля по июнь мы собрали 2,5 тонны мусора со дна каналов", - заявил представитель городских властей.

Операция прошла в воскресенье близ овощного и рыбного рынка и продлилась шесть часов до самой полуночи. Выбор вечернего времени обусловлен местом проведения работ: зону погружения огородили, но движение по оживленному Большому каналу не прекращалось.

"Добычей" водолазов вместо скрытых сокровищ стали бытовая техника и простые предметы домашнего обихода: кухонная плитка, компьютерный монитор и напольный светильник. Дополняют гамму товаров "подводного магазина" электроприборов вентилятор, магнитофон и часть пылесоса. Все это поступит на переработку.

Другой находкой стала тележка для сбора мусора, которую используют дворники. Из-за того, что она оказалась глубоко погружена в ил и провела в воде слишком долгое время, участникам операции для поднятия ее на поверхность понадобилась помощь небольшого подъемного крана с одного из катеров.

В планах городских властей совершить еще пять погружений. "Мы работаем в Гран-канале каждый день, и часто нам приходится бороться с мусором, который плавает на поверхности. До апреля мы будем совершать одно погружение в месяц", - заявили гондольеры-участники операции, чьи слова приводят мэрия Венеции.

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