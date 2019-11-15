Италия: в Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции из-за наводнения объявлен режим ЧП

Режим чрезвычайного положения объявлен в итальянском городе Венеции из-за самого сильного за последние 50 лет наводнения.

Об этом 14 ноября сообщает агентство AHCA.

Наводнение, являющееся следствием феномена «высокая вода», в этот раз стало рекордным с 1966 года. Уровень воды в городе поднялся на 1,87 метра. Подтоплено 90% территории города, в том числе площадь Святого Марка, пишет regnum.ru.

В результате наводнения оказалась затоплена часть помещений собора Святого Марка, серьёзно повреждены полы. Также от «высокой воды» пострадал оперный театр La Fenice, где вышла из строя вся электропроводка. Кроме того, жертвами наводнения стали уже два человека, один из них погиб от удара электротоком во время попытки перезапуска электронасоса в своём доме.

Глава области Венето Лука Дзайя заявил, что наводнение нанесло Венеции «невероятный и пугающий» ущерб. Мэрия Венеции совместно с руководством региона Венето обратилась к властям Италии с просьбой о вводе режима чрезвычайной ситуации и выделении средств на ликвидацию последствий наводнения.

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