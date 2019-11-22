Италия: в Венеции найден необычный документ о жизни Марко Поло

Исследователи из Университета Ка-Фоскари в Венеции недавно обнаружили в архивах города пергамент, свидетельствующий о тесной связи Марко Поло с доминиканскими монахами монастыря Санти-Джованни-и-Паоло. Это открытие пролило новый свет на жизнь Поло после его возвращения в Венецию. «Этот документ означает, что монахи считали Поло действительно важной персоной для монастырской общины, что было довольно необычно для монашества того времени», — сообщил профессор Антонио Монтефуско, руководивший исследовательским проектом.

Обнаруженный документ также дает возможность пересмотреть теорию о редактировании и распространении книги Марко Поло. Известно, что записанный в тюрьме со слов Марко Поло вариант книги был написан на франко-итальянском языке. После того как Марко Поло получил свободу, рукопись была переведена на латынь при участии монахов из Санти-Джованни-и-Паоло. Их редакция, в отличие от оригинальной версии, хотя и претерпела морализаторскую редактуру, смогла стать своеобразным средневековым бестселлером, пишет regnum.ru.