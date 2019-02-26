Италия: в Венеции ограничат количество участников карнавала

Именно на этот день запланированы основные мероприятия, в том числе знаменитый "Полет Ангела", сообщает портал gazzettadiparma.it.

Администрация объясняет это решение соображениями безопасности. В прошлом году не все желающие, например, смогли увидеть красочный Лодочный парад. Мест на всех не хватило. Полиция вынуждена была сдерживать толпу, чтобы не допустить давки. Все эти моменты были учтены в подготовке к празднованию карнавала 2019 года. В этой связи на входе в Сан-Марко будут дежурить полицейские с личными счетчиками. Ожидается, что на праздник прибудут в общей сложности порядка 130 тысяч гостей, пишет rg.ru.

Организаторы отмечают, что ежегодно "Carnevale di Venezia" превращает город в одну шумную и красочную площадку с танцевальными шоу, концертами, представлениями, выставками и выступлениями музыкальных коллективов. Ежедневно на улицах и площадях Венеции находятся в среднем до 100 тысячи туристов, во время карнавала это количество значительно возрастает.

По сегодняшним правилам туристы имеют бесплатный доступ в город. Однако с мая ситуация изменится, гости вынуждены будут платить по три евро с посетителя. С 2020 года размер оплаты в зависимости от наплыва желающих может возрасти от шести до десяти евро. От этого сбора освобождаются отдыхающие, проживающие в местных отелях.