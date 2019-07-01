Италия: в Венеции оштрафовали туристку, загоравшую в парке
Туристка из Канады получила штраф 250 евро за то, что загорала в купальнике в парке Пападополи в Венеции.
Этим она нарушила кодекс муниципальных правил, пишет euromag.ru.
Напомним, недавно власти Рима запретили мужчинам ходить на публике с обнаженным торсом, а также вешать замки на перила мостов. Кроме того, теперь нельзя употреблять пачкающую еду рядом с популярными туристическими достопримечательностями – такими, например, как фонтан Треви.