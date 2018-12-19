Италия: в Венеции открылись две выставки Эрмитажа

Сотрудничество Санкт-Петербургского Государственного Эрмитажа с Венецией отметилось сразу двумя разными по тематике выставками, которые открылись в галерее Местре на материковой части итальянского города, и в одном из дворцов в самой Венеции.

Центр культуры "Кандиани" до 24 марта принимает экспозицию под названием "Венеция и Санкт-Петербург, художники, князья и купцы", на которой собраны около 60 работ XVI - XVII веков знаменитых венецианских мастеров - от Тициана, Тинторетто и Веронезе до Каналетто и Тьеполо. Среди картин, рисунков, зарисовок и эскизов есть работы архитектора Джакомо Кваренги (1744-1818), по проекту которого в северной столице России построено несколько зданий. Идея выставки заключается в том, чтобы показать историческую связь между двумя городами, результатом которой стали непосредственные произведения искусства, перекочевавшие в императорскую коллекцию, а свидетелями - путешественники, русские купцы и князья, ценившие венецианских мастеров, пишет ТАСС.

"Наша дружба с Эрмитажем позволила нам показать шедевры, которые ранее никогда не покидали Санкт-Петербург", - сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро, объявивший об открытии в Венеции Комитета Эрмитажа, который будет координировать совместные проекты.

Нынешняя выставка была реализована совместно с Фондом муниципальных музеев Венеции и музеем венецианского искусства "Ка’Реццонико". Как отметил мэр, такая экспозиция "достойна стен Дворца дожей". "Но мы специально решили провести ее в Местре, важной составляющей части нашего города, его двигателя, который часто остается в тени Венеции", - пояснил Бруньяро.

В палаццо Фортуни (Palazzo Fortuny) открылась вторая выставка под названием Futuruins, что можно перевести как "руины будущего". В центре экспозиции - сопоставление через археологические артефакты, исторические зарисовки, гравюры и работы современных авторов "руин" как античных и оставленных войнами прошлых веков, так и развалин, ставших результатом варварства и терроризма наших дней, например, руины Пальмиры или разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке в сентябре 2001 года.