Италия: в Венеции отложено введение налога с однодневных туристов

Вторник, 19 Март 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции отложено введение налога с однодневных туристов

Пока не придуманы механизмы сбора денег с туристов.

Власти итальянской Венеции решили пока отложить введение платы за посещение города для туристов на более поздний срок, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Сообщается, что решение было принято в связи с отсутствием механизмов для взимания этой платы, пишет regnum.ru.

Ранее предполагалось, что деньги с туристов будут взимать уже с 1 мая 2019 года, однако теперь срок перенесен на несколько месяцев. Также отмечается, что те туристы, которые приехали в Венецию всего на одну ночь и проживают в гостинице, будут платить лишь 50% сбора.

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