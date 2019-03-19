Италия: в Венеции отложено введение налога с однодневных туристов

Власти итальянской Венеции решили пока отложить введение платы за посещение города для туристов на более поздний срок, заявил мэр города Луиджи Бруньяро.

Сообщается, что решение было принято в связи с отсутствием механизмов для взимания этой платы, пишет regnum.ru.

Ранее предполагалось, что деньги с туристов будут взимать уже с 1 мая 2019 года, однако теперь срок перенесен на несколько месяцев. Также отмечается, что те туристы, которые приехали в Венецию всего на одну ночь и проживают в гостинице, будут платить лишь 50% сбора.