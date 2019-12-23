Италия: в Венеции ожидается новый пик подъема воды

Понедельник, 23 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции ожидается новый пик подъема воды

Власти Венеции предупредили о подъеме воды на 20 см выше критического уровня 23 декабря.

Об этом мэрия города сообщила на своей странице в Twitter.

Уточняется, что новый пик подъема воды — до 150 см над уровнем моря при критической отметке в 130 см — может произойти в городе к 9:40, пишет gazeta.ru.

13 ноября уровень «высокой воды» в Венеции достиг почти 190 см, что стало рекордным значением за последние 50 лет. По подсчетам властей, городу был нанесен урон в размере 1 млрд евро.

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