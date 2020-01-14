Италия: в Венеции пересохли каналы

Вторник, 14 Январь 2020 Италия Италия

Италия: в Венеции пересохли каналы

Венеция, которая чуть не ушла под воду, теперь страдает от грязи и ила.

Многие каналы пересохли – это произошло потому, что их долгое время не чистили. Власти пытались спасти подвалы собора Святого Марка.

Как сообщает Corriere del Veneto, крупные центральные каналы пока работают, а вот в маленьких гондолы оказались на мели, пишет euromag.ru.

Чтобы избавить от мусора и грязи, власти привлекли к работе гондольеров. Среди четырехсот гондольеров Венеции десять – профессиональные аквалангисты. Они исследуют каналы Венеции, используя специальное снаряжение, которое не только очищает воду, но и препятствует попаданию отходов в лодочные моторы.

Гондольеры проводят под холодной водой по пять часов в день.

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