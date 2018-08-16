Италия: в Венеции проведут лекции по архитектуре

Европейская Культурная Академия проведет курсы лекций о современной архитектуре в Венеции. Главная цель организации - не просто продемонстрировать достижения современного искусства и архитектуры, но также помочь профессионалам в творческом развитии, а любителям - в поиске и изучении новых направлений и жанров.

Академия является ключевым партнером ежегодной Венецианской Биеналле и предлагает три недельных курса, посвященных современной архитектуре, биеннале и дизайну. В этом году Архитектурная Биеналле будет открыта до 25 ноября.

Автор всех курсов, представленных в этом году в рамках программы Европейской Культурной Академии в Венеции, - легендарный британец Джеймс Тейлор-Фостер, куратор в центре дизайна ArkDes, до этого успевший поработать европейским редактором ArchDaily.

Что немаловажно, курсы будут интересны как профессионалам, так и любителям. Утренние лекции проходят в четырех палаццо в историческом центре города, вторая часть дня остается для посещения закрытых дизайн-студий, мастер-классов и частных встреч с кураторами и организаторами выставок. Традиционные закуски-чикетти, просекко и тур на лодке по Гранд-каналу также включены в программу, пишет euromag.ru.

Все лекции проходят на английском языке, а по результатам трехдневного курса всем слушателям выдается сертификат. При обучении в группе от 5 человек возможно составление индивидуальной программы и предоставление услуг переводчика. Трехдневный курс пройдет с 4 по 6 октября, а его стоимость составит 750 евро, в которую помимо всех лекций и мастер-классов, материалов и билетов входят welcome lunch, билеты в музеи и на Биеннале, а также прогулка на лодке по Гранд-каналу.

В качестве обязательных к посещению мест в Венеции также без сомнений можно отнести Цветовую Библиотеку Орсони, где производили золотые листы, использованные при строительстве собора Святого Петра в Ватикане, барселонской Саграда Фамилия, парижского Сакре-Кер и, конечно, базилики Сан-Марко в Венеции.

Впервые в этом году в международной Биеннале Архитектуры принял участие Ватикан: Святой Престол пригласил Нормана Фостера, Эдуарду Соуту да Моура и других архитекторов с мировым именем спроектировать десять часовен на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Место - абсолютное must see на карте Венеции.