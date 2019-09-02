Италия: в Венеции состоялась премьера «Прачечной» Содерберга

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции состоялась премьера «Прачечной» Содерберга

В рамках Венецианского кинофестиваля прошла премьера фильма Стивена Содерберга «Прачечная» (The Laundromat).

Об этом 1 сентября сообщил портал Filmmaker Magazine.

В основу картины легли материалы так называемого «Панамского досье» — секретных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые утекли в сеть в 2015 году, после чего была предана огласке информация о собственности известных публичный фигур, в том числе бизнесменов и политиков.

Сценарий к картине написал Скотт Бёрнс, известный зрителям по работе над фильмом «Ультиматум Борна». В картине снялись Мерил Стрип, Гэри Олдман, Дэвид Швиммер, Антонио Бандерас и другие известные актеры и актрисы, пишет regnum.ru.

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