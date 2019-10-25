Италия: в Венеции турист захватил пункт обмена валюты

Путешественник отправился в пункт обмена валюты, расположенный недалеко от моста Риальто, чтобы поменять 100 долларов на евро. Он оказался недоволен полученной суммой и попытался отменить сделку, пишет РИА Новости.

Сотрудница обменного пункта отказалась это сделать, тогда турист заперся с ней в помещении и удерживал там итальянку в течение получаса.

Ей удалось вызвать полицию и сообщить, что она "встревожена и напугана".

Израильтянин был арестован, ему предъявлено обвинение в похищении.