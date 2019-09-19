Италия: в Венеции туристов оштрафовали на 3 тысячи евро

Четверг, 19 Сентябрь 2019 Италия Италия

Италия: в Венеции туристов оштрафовали на 3 тысячи евро

Двоих туристов в Венеции оштрафовали на 3 тыс. евро  за купание в канале голышом.

Как сообщает в среду, 18 сентября, CNN, инцидент с туристами произошел вечером 16 сентября. Выходцы из Чехии разделись и прыгнули в воду недалеко от площади Святого Марка.

Внимание полицейских привлекли крики прохожих, которые заметили голых людей в воде. Стражи порядка заставили мужчин выйти на берег, одеться и проследовать в отделение, пишет iz.ru.

Нарушители порядка оказались футбольными фанатами, которые приехали на матч миланского «Интера» с пражской «Славией». Полиции мужчины сообщили, что решили искупаться, потому что «вечер выдался особенно теплым».

Как отмечает «Газета.Ru», ранее в Венеции был принят ряд ограничений, чтобы препятствовать неправомерному поведению туристов и уменьшить количество приезжих. В частности, крупным круизным судам было запрещено причаливать в историческом центре города.

9 сентября сообщалось, что мэр Венеции Луиджи Бруньяро высказался за запрет в городе курения на открытом воздухе. Он предложил начать с запрета для курения вблизи двух главных достопримечательностей: на площади Сан-Марко и на мосту Риальто.

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