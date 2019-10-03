Италия: в возрасте 76 лет скончался владелец «Сассуоло»

Скуинци был бизнесменом и общественным меценатом, руководил химической компанией Mapei и некоторое время возглавлял объединение предпринимателей химической промышленности Federchimica.

Напомним, что Скуинци приобрел «Сассуоло» в 2002 году. За эти годы клуб совершил настоящий прорыв, поднявшись из четвертой по силе лиге Италии в Серию А. Кроме того, умерший президент «Сассуоло» никогда не скрывал, что был болельщиком «Милана», пишет news.sportbox.ru.