Италия: в возрасте 76 лет скончался владелец «Сассуоло»

Четверг, 03 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: в возрасте 76 лет скончался владелец «Сассуоло»

Президент итальянского клуба «Сассуоло» Джорджио Скуинци скончался в возрасте 76 лет.

Скуинци был бизнесменом и общественным меценатом, руководил химической компанией Mapei и некоторое время возглавлял объединение предпринимателей химической промышленности Federchimica.

Напомним, что Скуинци приобрел «Сассуоло» в 2002 году. За эти годы клуб совершил настоящий прорыв, поднявшись из четвертой по силе лиге Италии в Серию А. Кроме того, умерший президент «Сассуоло» никогда не скрывал, что был болельщиком «Милана», пишет news.sportbox.ru.

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