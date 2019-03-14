Италия: в залитом солнцем Риме проводили русскую зиму

Четверг, 14 Март 2019 Италия Италия

Италия: в залитом солнцем Риме проводили русскую зиму

Итальянцам пришлось напрячь фантазию, чтобы представить себя в мартовской России, когда кругом тающие сугробы, воздух едва выше нуля и народ ждет не дождется прихода весны.

Но погрузиться в атмосферу Масленицы помогли артисты музыкального проекта «Артель Роса» из Раменского, познакомившие римскую публику 13 марта в Российском центре науки и культуры со славянским обрядом проводов зимы.

Русские народные песни, частушки и хороводы, а затем и блины с чаем... Холода, до новой встречи, «arrivederci». Яркий весенний праздник устроили авторы музыки Григорий и Александр Лапенковы, бас-гитарист Евгений Бородин, аккордеонист Владимир Дон и выпускницы кафедры народного пения Московского государственного института культуры Ольга Калюжная и Ксения Галискарова. Режиссер – Ровшан Вахидов.

Гости «Русского дома» признавались, что впервые познакомились с этим восточнославянским традиционным праздником, который вписан в православный церковный календарь и сродни западноевропейским зимним карнавалам.

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