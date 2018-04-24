Италия: в зоопарке родился кенгуренок-альбинос

Малыша назвали Диди. По данным агентства ANSA, вероятность рождения альбиносов в этой группе млекопитающих - 1 на 20 тыс.

В городском зоосаде Ливорно обитает более 150 видов диких и домашних млекопитающих и птиц со всех континентов мира. Рождение кенгуренка-альбиноса не единственное радостное событие этой весны для зоопарка.

Наряду с альбиносом, на свет появились трое других детенышей «уроженцев» восточной Австралии и Тасмании - валлаби Беннета (рыже-серые мини-кенгуру), а также гигантская летучая лисица и каракара - хищная птица, обитающая в Центральной и Южной Америке, сообщает ТАСС.