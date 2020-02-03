Италия: Ван Дейк может летом стать игроком «Ювентуса» за 180 млн евро

Понедельник, 03 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: Ван Дейк может летом стать игроком «Ювентуса» за 180 млн евро

Нидерландский защитник футбольного клуба «Ливерпуль» Вирджил ван Дейк может нынешним летом продолжить игровую карьеру в итальянской Серии А.

Об этом 2 февраля сообщает The Sun.

По данным источника, 28-летнего футболиста намерен заполучить в свой состав туринский клуб «Ювентус», который хотел бы сделать данное приобретение во время летнего трансферного окна, пишет regnum.ru.

Также сообщается, что руководство «Ювентуса» готово предложить за игрока 180 млн евро, при этом в Турине надеются, что ван Дейк захочет получить новый вызов, выиграв английский чемпионат с «Ливерпулем», и это может стать для игрока дополнительным стимулом для игры в «Ювентусе».

Отметим, Вирджил ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году за 75 млн фунтов, что сделало его самым дорогим в истории защитником. В минувшем году он в составе «Ливерпуля» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубка УЕФА.

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