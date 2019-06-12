Италия: Ватикан раскритиковал концепцию гендерной идентичности

В докладе «Он создал их мужчиной и женщиной» говорится, что современный подход к гендерной идентичности уничтожает концепцию природы и дестабилизирует институт семьи.

Документ выпущен Конгрегацией католического образования в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми. Подписи папы Франциска на нем нет, пишет euromag.ru.

Доклад вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества, сообщает BBC.