Италия: Ватикан раскритиковал концепцию гендерной идентичности

Среда, 12 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Ватикан раскритиковал концепцию гендерной идентичности

Ватикан выпустил документ, в котором подверг жесткой критике современную концепцию гендерной идентичности.

В докладе «Он создал их мужчиной и женщиной» говорится, что современный подход к гендерной идентичности уничтожает концепцию природы и дестабилизирует институт семьи.

Документ выпущен Конгрегацией католического образования в качестве учебного пособия для тех, кто работает с детьми. Подписи папы Франциска на нем нет, пишет euromag.ru.

Доклад вызвал критику со стороны ЛГБТ-сообщества, сообщает BBC.

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