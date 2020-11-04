Италия: ватиканские музеи закрываются

Ватиканские музеи и музеи папских вилл будут закрыты в течение месяца в соответствии с мерами по сдерживанию пандемии, сообщает ТАСС.

"В соответствии с распоряжениями властей Италии, продиктованными эпидемической ситуацией в стране, с четверга 5 ноября будут закрыты ватиканские музеи и музеи папских вилл, а также археологических раскопок", - говорится в распространенном заявлении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет о введении дополнительных ограничительных мер в связи с пандемией. Среди прочего они включают закрытие музеев и выставок на всей национальной территории. Действие данного документа рассчитано до 3 декабря.

Во время первой волны пандемии ватиканские музеи, которые за счет продажи билетов являются важным источником дохода для казны папского города-государства, закрывались почти на три месяца. Тожественное открытие состоялось 1 июня. За летние месяцы в них побывали тысячи туристов, но их поток нельзя сравнивать с обычной посещаемостью, которая достигала более 20 тыс. человек в день.

В среду к формату онлайн вернули коллективные аудиенции Папы Римского Франциска, который возобновил очные встречи с ограниченным числом верующих в сентябре.