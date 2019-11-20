Италия: вечер русской классической музыки в РЦНК

Музыканты открыли вечер пьесами «Мелодия» и «Размышление» ор. 42, входящими в цикл «Воспоминание о дорогом месте» П.Чайковского, который он написал во второй половине 1870-х гг., в период высшего расцвета своего «московского» творческого периода.

Концерт продолжился Первой сонатой А.Скрябина. Бруно Франческо Леоне мастерски передал трагедийный характер этого сочинения: напряженно-бурное состояние первой части, лишь ненадолго разряжаемое застенчиво-робкой лирикой второй темы, переходящей в героически окрашенный финал.

В завершение вечера прозвучали произведения ярчайшего представителя национальной традиции, но при этом близкого и понятного слушателям всего мира – Сергея Васильевича Рахманинова. Широкий напев знаменитого «Вокализа» с его русской кружевной мелодикой и темпераментный «Венгерский танец» покорили гостей РЦНК.

Бруно Франческо Леоне – выпускник консерватории «Ф.Чилеа» в г.Реджо-Калабрия. Победитель многочисленных национальных и международных конкурсов. Принимал участие в мастер-классах Лесли Ховарда, Альдо Чикколини, Даниэля Риверы, Габриэле Балдоччи. Продолжает обучение в Международной академии пианистов «Встречи с маэстро» в Имоле (класс Леонида Маргариуса и Бориса Петрушанского), а также в Европейской музыкальной академии Неаполя (класс Джузеппе Девастато). Ведет активную концертную деятельность в Италии и за ее пределами как солист, так и в составах оркестров.

Анастасия Язловетская – в 2014 году с отличием окончила Центральную музыкальную школы при Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. Лауреат международных конкурсов в Париже и Брюсселе.