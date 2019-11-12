Италия: вечер русской классической музыки

Вход свободный.

Бруно Франческо Леоне – выпускник консерватории «Ф.Чилеа» в г.Реджо-Калабрия. Победитель многочисленных национальных и международных конкурсов. Принимал участие в мастер-классах Лесли Ховарда, Альдо Чикколини, Даниэля Риверы, Габриэле Балдоччи. Продолжает обучение в Международной академии пианистов «Встречи с маэстро» в Имоле (класс Леонида Маргариуса и Бориса Петрушанского), а также в Европейской музыкальной академии Неаполя (класс Джузеппе Девастато). Ведет активную концертную деятельность в Италии и за ее пределами как солист, так и в составах оркестров.

Анастасия Язловетская – в 2014 году с отличием окончила Центральную музыкальную школы при Московской государственной консерватории им.П.И.Чайковского. В настоящее время скрипачка проходит обучение Консерватории (класс проф.А.Богданяна). А.Язловетская – лауреат международных конкурсов в Париже и Брюсселе.