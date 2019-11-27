Италия: венецианцы винят корабли в наводнениях

Местное население выступает против больших круизных судов, которые заходят в город. Коллектив No Grande Navi (No Big Ships) хочет запретить стыковку больших круизных лайнеров в Венеции. В частности, во внимание берут лайнеры, которые перевозят от 2000 до 3000 человек. Экологические группы и активисты также вышли на улицы.

Протестующие призывают к отставке мэра Венеции Луиджи Бругнаро. «Венецианцы недавно перенесли тяжелые последствия наводнения», — сказал AFP активист Энрико Палацци. «Наводнение поставило этот город на колени и показало его чрезвычайную хрупкость всему миру». Протестующие утверждают, что огромные корабли создают волны, которые разрушают основания Венеции. Также прозвучали призывы отказаться от Mose, многомиллиардного проекта по защите от наводнений. Этот проект должен защитить Венецию от событий «acqua alta».

Однако его реализацию постоянно задерживают и преследуют из-за перерасхода средств и коррупционных скандалов. Переговоры на эту тему начались еще в 2003 году. Спустя многие годы воз и ныне там, пишет countryscanner.ru.

Мэр города заявил, что сильное наводнение в этом году является результатом изменения климата. Прогресса в вопросе круизных судов достигли в начале этого года, когда итальянский министр транспорта Данило Тонинелли объявил, что суда будут перенаправлены из центра Венеции в отдаленные порты. Лайнеры будут принимать терминалы Фусина и Ломбардия. Оба эти терминала находятся в венецианской лагуне. К 2020 году треть круизных лайнеров должна обходить центральную Венецию.