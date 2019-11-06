Италия: Венецианская биеннале закроется выставкой

21 ноября в Венеции в одном из зданий комплекса S.Maria della Pieta откроется выставка московских художников «Сочиненные ситуации», пишет euromag.ru.

«Сочиненные ситуации» исследуют процесс отдаления человека от природы, задаваясь вопросами о том, каково наше место в глобальной экосистеме? Являются ли кризисы и катастрофы, вызванные вмешательством человека, частью процесса эволюции или естественный ход событий нарушен в попытке подчинить и упорядочить его?

Художники создадут альтернативные модели ситуаций, возможных в контексте развития нашей экосистемы. Их цель – задать условия для развития системы, где набор элементов – данность, то, как они взаимодействуют – остается непредсказуемым. Художники создают миры. Мы наблюдаем за тем, как они развиваются», – готовят проекте организаторы.

В пространстве S.Maria della Pieta - старейшего в Венеции детского приюта, где преподавал и создавал Антонио Вивальди – Илья Федотов-Федоров и Алеша создадут сайт-специфик инсталляции. «Биоморф» Алеши – это серия объектов, попытка создать новые формы жизни, как бы выращенные из акрилового пластика.

На выставке будет представлено три видеоинсталляции: «Урок Рисования» Александры Паперно, «Хрупкий остров» Татьяны Ахметгалиевой и «Эклипс» Марго Трушиной. А также живопись Кирилла Гаршина из серии «Ночные животные» и серия гравюр «Оргия специй» Вадима де Гранвиля (Григоряна). Гравюры были показаны в Palais de Tokyo в Париже в 2015 году.

Выставка пройдет всего пять дней, с 21 по 26 ноября, при поддержке правительства Москвы во время программы закрытия 58-ой Венецианской Биеннале.