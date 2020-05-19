Италия: Венецианские биеннале отложили на год из-за пандемии

Об этом сообщается в опубликованном на сайте Венецианской биеннале пресс-релизе.

С 29 августа 2020 года на 22 мая 2021 года перенесено открытие 17-й Венецианской архитектурной биеннале «Как мы будем жить вместе?» Продлится биеннале до 21 ноября 2021 года. Куратором биеннале является ливанский архитектор Хашим Саркис, пишет regnum.ru.

59-я Венецианская биеннале современного искусства, куратором которой является итальянская искусствовед Чечилия Алемани, перенесена с 2021 года на 2022 год. Биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября.

Организаторы уточнили, что решение о переносе биеннале принято в связи с тем, что за оставшееся до августа время организовать выставку не удастся из-за препятствий, вызванных ограничительными мерами для борьбы с пандемией коронавируса.