Италия: Венецианские биеннале отложили на год из-за пандемии

Вторник, 19 Май 2020 Италия Италия

Италия: Венецианские биеннале отложили на год из-за пандемии

Две самых известных Венецианских биеннале из-за пандемии коронавируса на год решили отложить их организаторы.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте Венецианской биеннале пресс-релизе.

С 29 августа 2020 года на 22 мая 2021 года перенесено открытие 17-й Венецианской архитектурной биеннале «Как мы будем жить вместе?» Продлится биеннале до 21 ноября 2021 года. Куратором биеннале является ливанский архитектор Хашим Саркис, пишет regnum.ru.

59-я Венецианская биеннале современного искусства, куратором которой является итальянская искусствовед Чечилия Алемани, перенесена с 2021 года на 2022 год. Биеннале пройдет с 23 апреля по 27 ноября.

Организаторы уточнили, что решение о переносе биеннале принято в связи с тем, что за оставшееся до августа время организовать выставку не удастся из-за препятствий, вызванных ограничительными мерами для борьбы с пандемией коронавируса.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)