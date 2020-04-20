Италия: венецианский фестиваль 2020 года хотят провести в сентябре

Период проведения фестиваля изменен незначительно: в обычное время он проходит в конце августа — начале сентября.

Некоторые другие крупные городские мероприятия в области искусств, которые обычно проходят летом, перенесены на осень: фестиваль современной музыки должен пройти с 25 сентября по 4 октября, театральный фестиваль — 14−24 сентября, фестиваль современного танца — 13−25 октября, пишет regnum.ru.