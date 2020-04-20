Италия: венецианский фестиваль 2020 года хотят провести в сентябре

Понедельник, 20 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: венецианский фестиваль 2020 года хотят провести в сентябре

Организаторы Венецианского кинофестиваля планируют провести его в 2020 году в период со 2 по 12 сентября, об этом они сообщили журналистам в понедельник, 20 апреля.

Период проведения фестиваля изменен незначительно: в обычное время он проходит в конце августа — начале сентября.

Некоторые другие крупные городские мероприятия в области искусств, которые обычно проходят летом, перенесены на осень: фестиваль современной музыки должен пройти с 25 сентября по 4 октября, театральный фестиваль — 14−24 сентября, фестиваль современного танца — 13−25 октября, пишет regnum.ru.

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