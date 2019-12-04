Италия: Венеция начинает испытание системы "Моисей"

Вчера поздно вечером в Венеции прошли подъемные испытания системы "Моисей" в порту Маламокко, одном из трех «входов» в лагуну.

Испытание было приостановлено в начале ноября - до катастрофической "высокой воды" 12 ноября - после того, как технические специалисты Консорциума Venezia Nuova обнаружили вибрации в кронштейнах, поддерживающих трубы со сжатым воздухом, которые используются для поднятия барьеров снизу, сообщает euromag.ru.

Это тесты имеют особое значение, после того как правительство указало на необходимость ускорить завершение и испытания гидравлических работ, которые должны будут защитить Венецию от исключительно больших приливов.