Италия: Венеция осталась без воды

Обмелели каналы, нарушено движение транспорта. Венеция — итальянский город, для которого наводнения — явления довольно частые. Поэтому случившееся на днях резкое падение воды стало для многих сюрпризом и в основном неприятным, ведь на гондолах в пересохших каналах вряд ли покатаешься. Единственный плюс — возможность увидеть своими глазами столь редкую картину, пишет napoli1.com.

Множество факторов привело к падению уровня воды: холодная погода, отсутствие дождей и недавнее суперлуние (31 января 2018 года), которое повлияло на приливы. Фотографии показывают Венецию не в лучшем свете. Лодки и гондолы, увязшие в иле и грязи, выглядят совсем неромантично.