Италия: Венеция станет платной

Прибывающие в исторический центр Венеции, а также на острова Венецианской лагуны «на любом виде транспорта» должны будут заплатить два с половиной евро с человека, а «в отдельные дни плата может достигать 5 евро», пишет pnp.ru.

Об этом, пишет Il Fattо Quotidiano, говорится в одной из глав проекта финансового закона на 2019 год, предложенного коалиционным правительством Италии с участием «Движения 5 звезд» и партии «Лига».

В сообщении отмечается, что положение о плате за въезд в «Серениссиму», что по существу является «налогом», было включено в документ, одобренный на прошлой неделе сенатом парламента и ожидающий повторного рассмотрения в палате депутатов, по просьбе мэра города Луиджи Бруньяро.

По его мнению, вырученные средства планируется использовать «для поддержки туризма и городских служб», а также для «сохранения культурного и природного достояния».

Механизм взимания платы за въезд еще полностью не определен. Предполагается, что этим непосредственно займутся транспортные кампании, которые просто будут прибавлять необходимую сумму к стоимости проездных билетов.

Издание указывает, что предлагаемая мера непосредственно коснется туристов-однодневок «и речь идет о значительных цифрах, учитывая, что почти две трети туристов в Венеции, составляют армию тех, кто прибывает и уезжает в течение дня». При этом оно замечает, что вводимая плата за въезд является альтернативой туристическому сбору, взимаемому с людей, проживающих в городских гостиницах. Его размер, кстати, местные власти также планируют существенно увеличить.

Это, говорится в статье, вызывает «некоторое сомнение» у владельцев гостиниц. Так, вице-президент ассоциации итальянских отельеров Federalberghi Марко Микиэлли отмечает: «Плата за въезд имеет смысл, так как касается тех, что не оставляет ни цента в городе. В то же время слишком большой туристический сбор наказывает клиентов гостиниц, которые платят еще и в ресторанах, и в магазинах».