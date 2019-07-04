Италия: «Верона» согласовала контракт с Боккетти

Четверг, 04 Июль 2019 Италия Италия

Италия: «Верона» согласовала контракт с Боккетти

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти в ближайшее время может вернуться к себе на родину в Италию.

«Верона» согласовала контракт с 32-летним футболистом, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. По данным источника, клубам остается согласовать условия перехода игрока, пишет news.sportbox.ru.

Действующее соглашение Боккетти с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2019/20.

Напомним, Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России-2016/17, а также выигрывал Суперкубок-2017.

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