Италия: "Верона" вернулась в Серию А

Среда, 05 Июнь 2019 Италия Италия

Италия:

Определился последний, третий новичок итальянской Серии А.

Им стала "Верона", победившая в дополнительных матчах "Читтаделлу".

Первый мат завершился победой "Читтаделлы" 2:0. В ответной встрече "Верона" взяла реванш 3:0 и вышла победительницей по сумме двух встреч. Гости доигрывали встречу, имя в составе 9 футболистов. "Верона" вернулась в Серию А после трехлетнего перерыва, пишет vesti.ru.

Ранее путевки в элиту итальняского футбола завоевали "Брешия" и "Лечче". Первые отсутствовали в Серии А 8 лет, вторые – 7.

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