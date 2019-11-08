Италия: Versace впервые совместит показы женской и мужской линий

Итальянский модный дом Versace объявил, что впервые показ новых женской и мужской коллекций пройдёт на одном подиуме. Об этом пишет издание WWD. Показ осенне-зимних коллекций бренда грядущего сезона состоится на Неделе моды в Милане.

Показ пройдёт в феврале 2020 года, место его проведения пока не сообщается, пишет profashion.ru.

«Сегодня мы живем в обществе, в котором мы все не только общаемся друг с другом, но и влияем на то, как мы смотрим на вещи. Это произошло и со мной, и именно поэтому я почувствовала необходимость направить все свои силы и энергию на создание коллекции с одной точкой зрения, одним видением, одним миром Versace, — прокомментировала Донателла Версаче. — Речь идет не только об эксклюзивности и разнообразии, но и о том, чтобы быть равными и о равноправии, в том числе и на подиуме».

Последние сезоны объединенные показы организуют такие бренды, как Gucci, Bottega Veneta, JW Anderson, Haider Ackermann и многие другие.