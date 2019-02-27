Италия: въезд в исторический центр Венеции станет платным с мая

Среда, 27 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: въезд в исторический центр Венеции станет платным с мая

Пока стоимость за посещение исторического центра Венеции оценивается в 3 евро.

Коммунальный совет итальянской Венеции одобрил постановление, согласно которому въезд в исторический центр города станет платным с 1 мая, заявил член совета Джованни Джусто.

По его словам, платный въезд в город введет в экспериментальном порядке. В течение года совет будет следить за работой и результатами этого нововведения, пишет regnum.ru.

Если эксперимент будет признан удачным, то совет может ввести дифференцированную плату за въезд. Средства, вырученные от этого нововведения, город планирует потратить для благоустройств и уборку мусора, который оставляют за собой туристы.

Пока стоимость за посещение исторического центра Венеции оценивается в 3 евро. Для жителей области Венето и уроженцев города въезд будет бесплатным.

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