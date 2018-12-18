Италия: вилла на озере Комо станет частью Grand Hotel Tremezzo

Вилла Passalacqua XVIII века находится в коммуне Мольтразио и включена в перечень национальных памятников архитектуры Италии. Виллу посещали знаменитые музыканты, художники, писатели и государственные деятели, включая Наполеона Бонапарта, Винченцо Беллини и Уинстона Черчилля. Под садом виллы находится секретный маршрут, ведущий к частному причалу на озере Комо, пишет euromag.ru.

Несколько обеденных залов, музыкальный зал, кинотеатр, спортзал и бильярдный стол – все это в распоряжении гостей Villa Passalacqua. На вилле также девять сьютов с высокими резными потолками, антикварными полами и просторными ванными комнатами, а в гостевом доме Villa Bellini – дополнительно четыре спальни.

Вилла находится в 10 минутах езды от озера Комо и в часе езды от Милана.