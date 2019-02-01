Италия: власти Локаны зовут на ПМЖ за 9000 евро

Власти Локаны – города на северо-востоке Италии, предлагают переехать туда за девять тысяч евро, которые будут выплачиваться в течении трех лет, сообщает Lonely Planet.

Всем желающим переехать в Локану и получить выплату власти ставят несколько условий. Переселенцы должны иметь ребенка и зарплату по крайней мере около шести тысяч евро, а также желание посвятить себя проживанию в Альпах, пишет РИА Новости.

По словам мэра Локаны Джованни Маттиета, это предложение связано со стремительным сокращением населения города с более семи тысяч в начале 1900-х годов до полутора тысяч на сегодняшний день. По официальным данным, в Локане на одно рождение приходится четыре смерти.

Джованни Маттиет подчеркнул, что это предложение направлено, в первую очередь, на молодых людей, работающих удаленно, а также предпринимателей, поскольку в городе много закрытых магазинов, баров, ресторанов и бутиков, которые можно вновь открыть.

Ранее предложение местных властей действовало только для граждан Италии, но теперь распространяется и на иностранцев.