Италия: власти Ломбардии хотят разрешить жителям вернуться к работе

Четверг, 16 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: власти Ломбардии хотят разрешить жителям вернуться к работе

Власти региона Ломбардия (Милан) намерены запросить у правительства страны право вновь разрешить экономическую деятельность с 4 мая 2020 года.

Об этом сообщили в администрации региона в среду, 15 апреля.

Предполагается, что работать смогут только те предприятия, которые смогут обеспечить социальную дистанцию между сотрудниками, а также обеспечить сотрудников масками. Компании, которую могут вести свою деятельность в режиме онлайн, должны будут продолжать вести ее именно в этом режиме, пишет regnum.ru.

Именно в Ломбардии в феврале 2020 года были зафиксированы первые случаи коронавируса в Италии, и именно этот регион стал эпицентром эпидемии в стране (более 10 тысяч умерших с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония»). В последние недели число погибших носителей вируса и новых заразившихся перестало расти, а потом начало снижаться, власти надеются, что пик эпидемии в Ломбардии уже пройден.

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