Италия: власти Милана запретили прокат электросамокатов

Ограничения будут действовать до тех пор, пока в Италии не будут выработаны правила использования электросамокатов.

В Италии в начале июня было принято распоряжение, которое разрешает езду на электросамокатах в пешеходных зонах, по велодорожкам, а также в зонах, где разрешенная скорость не превышает 30 км/ч. Однако в то же время оно требует, чтобы каждые отдельные коммуны устанавливали свои правила, пишет tourism.interfax.ru.

В конце июля власти Милана начали тестировать новые меры, которые позволяют ездить на самокатах со скоростью до 6 км/ч в пешеходных зонах, но запрещают езду на них по тротуарам.

Широкую популярность электросамокаты получили в Европе в последние несколько лет. Однако их использование все чаще приводит к травмированию людей.