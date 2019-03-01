Италия: власти Рима создадут черный список туристов-вандалов

Власти Рима планируют создать черный список туристов, которые нанесли урон культурным памятникам города, им будет запрещен въезд в Рим, сообщает портал IOL.

"Власти Рима планируют принять ряд мер в отношении туристов, уличенных в вандализме. Они хотят резко поднять штрафы за нанесение урона культурным памятникам города, а также создать черный список проблемных туристов, которым будет закрыт въезд в Рим", — пишет портал.

Отмечается, что для этого может быть использован опыт футбольных стадионов, когда "проштрафившихся" болельщиков на время или навсегда отстраняют от посещения матчей, пишет tourism.interfax.ru.

"Безопасность в Риме также будет усилена с помощью установки дополнительных видеокамер в наиболее уязвимых районах города", — уточняет портал.

Рим много раз подвергался актам вандализма со стороны туристов. "Самый вопиющий случай произошел в начале 1970-х годов, когда венгерский турист 15 раз молотком ударил знаменитую Пьету Микеланджело перед тем, как его скрутили полицейские", — пишет портал.

В 2015 году за вандализм арестовали двух туристок из Калифорнии и одну француженку – они выцарапывали в Колизее свои имена. Еще один австрийский подросток пытался украсть из Колизея кирпич "на память".

"Были и другие случаи. Один из туристов отломал кусок бивня у знаменитого "Слона Минервы" Джованни Бернини XVII века. Другой повредил основание лодки в фонтане "Баркачча", еще один пытался порезать угол картины эпохи Ренессанса", — сообщает портал.

В прошлом году Рим посетили 16 млн туристов, по этому показателю город занял 12-е место в мире. Весь исторический центр Рима является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, это крупнейший в мире объект городского наследия.