Италия: власти Венеции ограничат вход в собор Сан-Марко

Можно оплатить билет и пойти в удобное для себя время, или воспользоваться бесплатной квотой. Речь идёт о городе Венеция. Местные чиновники решили использовать новую схему, чтобы избежать столпотворения в соборе Сан-Марко, пишет countryscanner.ru.

Местные чиновники утверждают, что посетить собор стремится двое из трех путешественников, которые осматривают Венецию. Ежедневно в храме бывает примерно 15.000 гостей. В высокий туристический сезон их количество в несколько раз увеличивается. Чтобы перенаправить туристический поток и отрегулировать количество гостей, прокуратура Сан-Марко предлагает ввести заблаговременное программирование допустимого количества гостей.

Доступ в собор нужно организовать посредством билетного принципа. При этом каждый путешественник должен получить несколько вариантов. Можно заплатить за вход и в онлайн-режиме выбрать наиболее удобную для себя дату посещения. Также можно подогнать под собственные планы и время. Однако в тот же день можно попробовать попасть в собор абсолютно бесплатно. Билеты будут раздавать в терминалах. Эти терминалы установят за пределами собора. Однако в таком случае путешественник не сможет получить гарантию, что на самом деле попадет в собор.

Из-за превышения дневного лимита путешественникам в высокий туристический сезон во входе могут отказать. Воспользоваться платным бронированием смогут как отдельные лица, так и целые туристические группы. Более того, вместе с использованием платного билета посетители смогут получить больше возможностей для знакомства с популярными произведениями искусства. Пока венецианские власти не рассказывают, сколько будет стоить входной билет. Если проект реализуют, то билетная система начнет работать в апреле текущего года.

Сейчас чиновники занимаются поиском подрядчика, который возьмёт на себя установку программного обеспечения. Среди причин, по которым собор Сан-Марко решил сфокусировать внимание на заработке — недавние наводнения. Храм сильно пострадал. В особенности это касается колонн и мозаичного пола. Реставрационные работы обойдутся примерно в 3 млн. евро. Однако чиновники могут выделить только третью часть. Остальную сумму собор будет собирать собственными силами.