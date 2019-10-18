Италия: власти Венеции озвучили дату введения «налога на въезд»

Пятница, 18 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: власти Венеции озвучили дату введения «налога на въезд»

Венецианские власти объявили о введении нового налога для туристов с 1 июля 2020 года.

Речь идёт о так называемом "налоге на въезд", которым обложат гостей "города на воде", прибывающих в город на автобусах, круизных судах, водном такси, самолетах и поездах.

Как уточняют власти, размер налога будет видоизменяться: в низкий сезон (с ноября по апрель) с путешественников возьмут три евро, в высокий - восемь евро, а периоды, когда Венецию "оккупируют" туристы (к примеру, в период проведения карнавала) - 10 евро.

Оплатить сбор можно будет, как минимум, двумя способами: банковскими картами или наличными в специальных терминалах, пишет rg.ru.

Ожидается, что туристов, которые решат уклониться от уплаты налога, будут ожидать штрафные санкции в размере 450 евро.

Как отразится введение этого налога на турпотоке, на данный момент пока неизвестно.

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