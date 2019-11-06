Италия: власти Вероны очистят Дом Джульетты от надписей туристов

Среда, 06 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: власти Вероны очистят Дом Джульетты от надписей туристов

Власти Вероны начали очищать Дом Джульетты от надписей и записок туристов.

Администрация города выделила 10 тысяч евро на то, чтобы отмыть фасад от наклеек, надписей и жевательной резинки. Камни будут очищать с помощью щеток и губок, если придется удалить верхний слой штукатурки, его восстановят в прежнем виде, пишет РИА Новости.

"Туристы по-прежнему смогут оставлять сообщения, но не на стенах, а в специальной книге, которая будет размещена во дворе", — говорит мэр Вероны Федерико Сбоарина.

Городская администрация планирует проводить проверки и наказывать тех, кто попытается портить фасад снова.

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