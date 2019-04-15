Италия: власти запретили заселять мигрантов вблизи школ

В городке Калолцокорте провинции Лекко местные власти запретили заселять нелегальных мигрантов вблизи школ и железнодорожных станций. Местные власти итальянского городка Калолцокорте в окрестностях Лекко приняли решение о запрете размещения новых социальных центров для приема нелегальных мигрантов вблизи от школ и железнодорожных станций, сообщает ИА REGNUM, со ссылкой на Il Primato Nazionale.

Представители местных властей (большинство в местном совете у представителей «Лиги» Маттео Сальвини) сообщили журналистам, что их решение касается не количества мигрантов в населенном пункте, а лишь способов их интеграции в общество.

На железнодорожных станциях регулярно происходят противоправные инциденты с участием нелегальных мигрантов, власти намерены оградить местных жителей от таких инцидентов и по возможности минимизировать их число, отметили в мэрии. Что же касается школ, то этот запрет связан с тем, что в социальных центрах, где принимают нелегальных мигрантов, неоднократно выявлялись случаи торговли наркотиками. Решение «отодвинуть» социальные центры от школ является «превентивным», пишет napoli1.com.