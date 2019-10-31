Италия: во Флоренции хотят повысить туристический налог

Городской совет обсуждает повышение туристического налога, действующего уже несколько лет. Для гостей четырехзвездочных отелей платеж может возрасти на десять центов, с 4,8 до 4,9 евро за ночь, трехзвездочных — на 50 центов, с 4 до 4,50 евро. Постояльцы двухзвездочных гостиниц будут платить четыре евро вместо трех, а однозвездочных — три евро вместо двух, пишет РИА Новости.

Рост налога не коснется только бронирующих номера в пятизвездочных отелях: они уже платят его по максимальной ставке в пять евро.

Для туристов, выбирающих другие объекты размещения, например, апартаменты, виллы, сбор возрастет с трех до четырех евро за ночь.