Италия: вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина
Из-за карантина в Италии, связанного с пандемией коронавируса в мире, вода в каналах Венеции стала значительно чище.
Сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище, сообщает euromag.ru.
Оставшиеся в городе венецианцы смоли сделать фотографии рыб и мигрирующих птиц, плавающих в воде.
Эти публикации набрали тысячи лайков и положительных комментариев в Сети.