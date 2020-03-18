Италия: вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина

Сейчас жителям города запрещено без веских оснований покидать дома. Из-за отсутствия пешеходов, движения в каналах, туристов и закрытых музеев улицы и площади города стали выглядеть чище, сообщает euromag.ru.

Оставшиеся в городе венецианцы смоли сделать фотографии рыб и мигрирующих птиц, плавающих в воде.

Эти публикации набрали тысячи лайков и положительных комментариев в Сети.