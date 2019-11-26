Италия: вокальный ансамбль «Дом Муз» выступит в РЦНК

В часовой программе прозвучат как наиболее популярные, так и малоизвестные публике песнопения Русской православной церкви, посвященные грядущему празднику Рождества Христова, отдельным страницам бытия Богородицы; хоровые концерты Дмитрия Бортнянского и Артемия Веделя. В программу включены также стилизованные сочинения и обработки древнерусских, болгарских и армянских распевов современных авторов (Александр Маноцков, Артур Михель, Георги Попов, Тигран Хекекян).

Ансамбль старинной музыки был основан в 2016 году в стенах Дома-Музея Марины Цветаевой в Москве. Его музыкальный руководитель Тимур Мусаев выделяет среди основных задач коллектива популяризацию вокальных произведений Италии, Германии, Англии эпохи Позднего Ренессанса и Барокко, а также исполнение древнерусских произведений, хоровых концертов и кантов эпохи Русского классицизма. Ансамбль «Дом Муз» – дипломант международных конкурсов и фестивалей («Хрустальная Часовня», Москва, «Радуга», Санкт-Петербург).

Тимур Мусаев – хормейстер, композитор, аранжировщик, лауреат Международных конкурсов, Заслуженный деятель Московского музыкального общества, кандидат культурологии, автор монографии и статей, касающихся различных аспектов теории и истории отечественной хоровой культуры.